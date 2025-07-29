Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu ile oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş etti.

Kümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.