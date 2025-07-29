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        Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

        Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:07
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        Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
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        Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu ile oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş etti.

        S. Kıramanoğlu da tabancayla Gençalioğlu'na silahla karşılık verdi.

        Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybetti.

        Yaralanan S. Kıramanoğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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