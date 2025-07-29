Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu

Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

Sultan Selim Mahallesi Topal Sokak'ta Şennur T. idaresindeki 28 AF 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak mobilya tamirat ve yenileme yapılan iş yerine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan sürücünün yara almadığı belirlendi.

İş yerinde hasar oluşurken, otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.