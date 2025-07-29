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        Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu

        Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:05
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        Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
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        Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

        Sultan Selim Mahallesi Topal Sokak'ta Şennur T. idaresindeki 28 AF 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak mobilya tamirat ve yenileme yapılan iş yerine girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan sürücünün yara almadığı belirlendi.

        İş yerinde hasar oluşurken, otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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