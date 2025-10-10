Görele'de çocuk kütüphanesi açıldı

Giresun'un Görele ilçesinde çocuk kütüphanesi hizmete açıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Cami Temelli Çocuk Gelişim Akademisi Projesi kapsamında, Yeşiltepe Camisi'nin alt bölümünde oluşturulan kütüphanenin açılışında, çocuklara okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Kütüphanelerin çocukların hem zihinsel hem de manevi gelişim süreçlerine katkı sunan eğitim mekanları olduğunu belirten Kılıçbay, projenin geleceğe yapılan anlamlı bir yatırım olduğunu kaydetti.