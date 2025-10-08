Giresun'da kaçak alkol operasyonu

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Ekipler, şüpheli kişilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramada 40 litre etil alkol, 20 litre satışa hazır kaçak alkol, 2 viski, aroma kiti ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

