        Giresun Haberleri

        Giresun'da kaçak alkol operasyonu

        Giresun'da düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:56
        Giresun'da kaçak alkol operasyonu
        Giresun'da düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, şüpheli kişilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramada 40 litre etil alkol, 20 litre satışa hazır kaçak alkol, 2 viski, aroma kiti ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

