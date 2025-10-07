Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

        Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için ilaçlama çalışması yapılarak üreticilere feromon ve hunili tuzaklar dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 20:50 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:04
        Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için ilaçlama çalışması yapılarak üreticilere feromon ve hunili tuzaklar dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3-4 Ekim tarihlerinde bölgede yaşanan ani sıcaklık artışı ve nem oranındaki düşüş ile kahverengi kokarcanın kışlak alanlara yönelmesinin hızlandığı ve yerleşim yeri çevrelerinde yoğun görüldüğü belirtildi.

        İl genelinde feromon ve hunili böcek yakalama tuzaklarıyla "cezbet-yok et" yönteminin aktif olarak uygulandığı vurgulanan açıklamada, bu doğrultuda köy ve mahalle muhtarlıklarına 12 bin 939 böcek yakalama tuzağı, 16 bin 736 feromon ve 1884 litre biyosidal ürün dağıtıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Vatandaşlardan evlerini düzenli kontrol etmeleri istenen açıklamada, mekanik mücadele kapsamında kahverengi kokarcaların toplanarak imha edilmesi gerektiği bildirildi.

        Açıklamada, zararlının barınabileceği depo, serenti, ahır, boş ev, çatı, baca ve metruk binalar gibi alanlarda, insan ve hayvan yaşamının bulunmadığı bölgelerde ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında kahverengi kokarca konusunda kurul toplantısı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, çalışmaların Valilik ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler, ziraat odaları ve ilgili paydaşlarca sürdürüleceği vurgulandı.

        Açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunun altı çizilerek, vatandaşların göstereceği duyarlılığın mücadelenin başarısında belirleyici olacağı kaydedildi.

