Espiye Devlet Hastanesinde gebe okulu açıldı
Espiye Devlet Hastanesi bünyesindeki gebe okulu hizmete başladı.
İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, gebe okulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara yönelik yenilikçi hizmetlerin artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Açılışın ardından birimleri de ziyaret eden Aksoy ve beraberindekiler, hastane yönetim ekibi ve sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.
