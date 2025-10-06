Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun Üniversitesi laboratuvar ortamında fındık dokusundan fidan üretecek

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesince kurulumuna başlanan laboratuvarda fındık dokusundan soğuğa dayanıklı ve kaliteli fidan üretilmesi amaçlanıyor.

        06.10.2025 - 12:31
        Giresun Üniversitesi laboratuvar ortamında fındık dokusundan fidan üretecek
        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce Doku Kültürü Laboratuvarı kurulması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Sayca köyündeki eski sağlık ocağı üniversiteye tahsis edildi.

        Laboratuvarın 2026'da faaliyete geçmesinin ardından proje kapsamında üretilecek yıllık 30 bin sertifikalı fidanın çiftçilere dağıtılması hedefleniyor.

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, doku kültürü yöntemiyle fındık fidanı yetiştirmek için proje başlattıklarını söyledi.

        Sayca köyünde eski bir sağlık ocağının üniversiteye tahsis edildiğini ifade eden Turan, laboratuvarın faaliyete geçebilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Projenin iki aşaması bulunduğunu dile getiren Turan, "Birincisi fidan üretimine yönelik doku kültürü laboratuvarının altyapısını oluşturmak, diğeri de bitkinin dinlenme mevsimindeyken tepesinin toprak seviyesinde kesilerek yeni gelişen sürgünlerin dip tarafının toprakla örtülmesi ve köklenmesini sağlayan tepe daldırması yöntemini kullanmak." dedi.

        - Verimi düşük bahçelerin yenilenmesi amaçlanıyor

        Turan, bu üretimin fındıkta yaşanan bazı sorunların çözümü açısından da faydaları olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Bilindiği üzere fındık bahçeleri yaşlanmış durumda. Verimleri düşük ve yenilenmesi gerekiyor. Bunu birçok yerde ve kaynakta görebiliriz. Hastalık ve zararlılar dönem dönem artıyor. Hastalık ve zararlar belli bir pik değere ulaştıktan sonra düşüşe geçiyor ve ekolojide bir süre sonra dengeyi buluyor. Fındıkta en önemli sorun verim düşüklüğü. Yaşlanmış, verimden düşmüş bahçeleri, yenilemek ve tekrar verimi artırmak için ilk altyapıyı burada oluşturacağız."

        Laboratuvarda aynı zamanda toprak ve yaprak analiz bölümü kuracaklarını ifade eden Turan, "Burada hem seyyar hem de çiftçilerin kendi getirecekleri toprakları analiz edeceğiz. Oluşturduğumuz ekiplerle köyleri gezerek, çiftçilerin müracaatları ve şikayetlerini de takip edeceğiz. Verim düşüklüğü olan yerlerden toprak örnekleri alacağız, analizler yapacağız. Bahçelerde çiftçilere uygulama tekniklerini hangi dönemde, nasıl uygulama yapacaklarını konularında bilgilendirmelerde bulunacağız." diye konuştu.

        Doç. Dr. Ali Turan, geç yapraklanma özelliği olan fidanlar üreteceklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Mart ayı sonu ve nisan ayı başında yapraklanmaya başladığı için soğuk dönemi geçiren fındık çeşitleri üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Çakıldak ve yeni tescil edilen Yomrali var. Onun farklı klonları var. Fındık Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Kargalak ve tombul melezinden elde edilen yeni çeşitler var. Onlar ve genelde tombul üzerinde fidan çalışmalarımız devam edecek. Diğer bölgelere de adapte olmuş zaman içerisinde o çeşitleri de değerlendirmeyi planlıyoruz."

