        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da yağmur suyu borusunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, yerin altındaki yağmur suyu borusunda sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:58
        Giresun'da yağmur suyu borusunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        İlçenin Burunucu köyünde bir sitenin yağmur suyu hattından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İlçenin Burunucu köyünde bir sitenin yağmur suyu hattından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kedinin yerin altındaki boruda olduğunu tespit etti.

        İş makinesiyle zemin kazılarak boru açığa çıkarıldı. Borunun bir bölümü de elektrikli testere ile kesildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden alınan kedi yavrusu bakımının yapılması için veterinere götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

