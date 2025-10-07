Giresun'da yağmur suyu borusunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Ekiplerce sıkıştığı yerden alınan kedi yavrusu bakımının yapılması için veterinere götürüldü.

İş makinesiyle zemin kazılarak boru açığa çıkarıldı. Borunun bir bölümü de elektrikli testere ile kesildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kedinin yerin altındaki boruda olduğunu tespit etti.

İlçenin Burunucu köyünde bir sitenin yağmur suyu hattından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

