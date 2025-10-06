Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Alucra'da okul güvenlik tedbirleri ve taşımalı eğitim toplantısı yapıldı

        Giresun'un Alucra ilçesinde okul güvenlik tedbirleri ve taşımalı eğitime yönelik toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:10
        Alucra'da okul güvenlik tedbirleri ve taşımalı eğitim toplantısı yapıldı
        Giresun'un Alucra ilçesinde okul güvenlik tedbirleri ve taşımalı eğitime yönelik toplantı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Saraçoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, jandarma, emniyet ve belediye başkanlığı temsilcilerinin yanı sıra okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.

        Toplantıda, okulların çevrelerinde güvenliğin artırılması ile taşımalı eğitimde yaşanabilecek sorunlara ilişkin alınacak tedbirler görüşüldü.

        Toplantının ardından öğrenci servislerine yapılan kontrollerde gerekli evrakların yanı sıra iç donanımlar incelendi, şoförlere uyarılarda bulunuldu.

