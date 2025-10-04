Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 16-15 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Giresunspor, maçtan 33-30 galip ayrıldı.
