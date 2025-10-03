Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da siber suçlarla mücadele kapsamında 14 kişi tutuklandı

        Giresun'da siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:34
        Giresun'da siber suçlarla mücadele kapsamında 14 kişi tutuklandı
        Giresun'da siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, savcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" kapsamında şüpheli F.D.E'nin kurucusu olduğu ve belirli zamanlarda örgütsel faaliyetler gösteren gruba yönelik çalışma başlatıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, 35 adreste arama ve yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, suç olarak değerlendirilen delillerin ve dijital materyallerin ele geçirildiği aktarıldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 14'ünün hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

        Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

