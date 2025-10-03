Habertürk
Habertürk
        Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:00
        Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı.

        Doğankent Merkez mahallesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kampanyaya destek olan Belediye Başkanı Rüşan Özden, vatandaşların kan vermeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

