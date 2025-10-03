Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı.
Doğankent Merkez mahallesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kampanyaya destek olan Belediye Başkanı Rüşan Özden, vatandaşların kan vermeleri tavsiyesinde bulundu.
