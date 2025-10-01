Espiye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri
Espiye İlçe Müftü Vekili Ahmet Yılmaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Ahmet Kavanoz'u makamında ziyaret etti.
Yılmaz ve beraberindeki müftülük personeli, Kavanoz ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan Kavanoz, din görevlilerinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Yılmaz, ayrıca Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi de makamında ziyaret etti.
