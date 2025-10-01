Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

        Espiye İlçe Müftü Vekili Ahmet Yılmaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Ahmet Kavanoz'u makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:10 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:10
        Espiye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri
        Espiye İlçe Müftü Vekili Ahmet Yılmaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Ahmet Kavanoz'u makamında ziyaret etti.

        Yılmaz ve beraberindeki müftülük personeli, Kavanoz ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan Kavanoz, din görevlilerinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Yılmaz, ayrıca Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi de makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

