        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kişi, babasını tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:27 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:27
        Giresun'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü
        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kişi, babasını tabancayla vurarak öldürdü.

        Bülbül Mahallesi'nde Sedat A. (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.A., üzerindeki ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

