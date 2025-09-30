Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye Belediye Başkanı Karadere, çalışmaları yerinde inceledi

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, ilçede devam eden alt ve üst yapı çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye Belediye Başkanı Karadere, çalışmaları yerinde inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, ilçede devam eden alt ve üst yapı çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

        Karadere, Adabük, Cibril, Karadere ve Esentepe mahalleleri ile Yıldırım Beyazıt ve 23 Nisan caddelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        İlgililerden bilgiler alan Karadere, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Karadere, "Espiye için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemiz için büyük hedeflerimiz var. Yollarını daha güvenli, konforlu hale getirmek, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe yapmak için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Evinde çıkan yangında öldü
        Evinde çıkan yangında öldü
        Telefonu çalındı, adına kredi çekildi
        Telefonu çalındı, adına kredi çekildi
        Giresun'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Giresun'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Giresun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Giresun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü
        Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife için anma etkinliği düzenlendi
        Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife için anma etkinliği düzenlendi