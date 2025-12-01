Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Alucra ilçesinde servis aracı sürücülerine yönelik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Alucra ilçesinde servis aracı sürücülerine yönelik eğitim verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi, Şevket Canikli İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, temel trafik kuralları ve güvenli yolculuk konusunda bilgiler verdi.

        Servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimlerin de sürdürüleceği belirtildi.

        -Güce

        Giresun'un Güce ilçesinde yaylalardaki besicilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

        Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Kenan Turan, yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla yaylalardan dönüş yaptıklarını söyledi.

        Yaklaşık 5 aydır Aktaş yaylasında bulunduklarını vurgulayan Turan, kış döneminde ise Güce'ye bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde geçireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        5. Giresun Kitap Fuarı sona erdi
        5. Giresun Kitap Fuarı sona erdi
        Giresun'da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı
        Giresun'da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı
        Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
        Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
        Giresun'da bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kadın yaralandı
        Giresun'da bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kadın yaralandı
        TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 1 - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 5
        TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 1 - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 5
        Minibüsle çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldü
        Minibüsle çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldü