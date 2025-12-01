Giresun'dan kısa kısa
Giresun'un Alucra ilçesinde servis aracı sürücülerine yönelik eğitim verildi.
Giresun'un Alucra ilçesinde servis aracı sürücülerine yönelik eğitim verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi, Şevket Canikli İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, temel trafik kuralları ve güvenli yolculuk konusunda bilgiler verdi.
Servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimlerin de sürdürüleceği belirtildi.
-Güce
Giresun'un Güce ilçesinde yaylalardaki besicilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.
Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Kenan Turan, yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla yaylalardan dönüş yaptıklarını söyledi.
Yaklaşık 5 aydır Aktaş yaylasında bulunduklarını vurgulayan Turan, kış döneminde ise Güce'ye bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde geçireceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.