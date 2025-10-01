Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Babasını öldürüp polise teslim oldu

        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde oğlu M.

        Giriş: 01.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:05
        Babasını öldürüp polise teslim oldu
        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde oğlu M.C.A. (17) tarafından otomobilde tabanca ile vurulan Sedat Aktunç, hastanede hayatını kaybetti. Teslim olan M.C.A., polis merkezinde cinayeti itiraf etti.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, otomobilde hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, başından tabancayla vurulduğu belirlenen Sedat Aktunç'u araçtan çıkararak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Aktunç, buradan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aktunç, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Polis ekiplerinin çalışması ile cinayeti, Aktunç'un oğlu M.C.A.'nın işlediği belirlendi. Olayın ardından Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.C.A., teslim olup suçun itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

