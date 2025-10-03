Şebinkarahisar'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Etkinliğe, Şebinkarahisar Belediye Başkanvekili Yavuz Kon, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şebinkarahisar Müftüsü İbrahim Olug'un yaptığı dua ile program sona erdi.

İlçe meydanında düzenlenen program öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde çeşitli dövizler taşıyarak İsrail'in saldırısını protesto etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

