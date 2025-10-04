Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:19 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:19
        Espiye'de sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı
        Giresun'un Espiye ilçesinde sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Espiye Kaymakamlığı koordinesinde ilçedeki kurumların iş birliğinde organize edilen etkinlikte katılımcılar Andoz Kalesi'ne yürüdü.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tolga Cebeci, yaptığı konuşmada, hareketli yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk de spor ile bir çok hastalığın önüne geçilebildiğini belirterek, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

