        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:19 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:43
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-0 yendi.

        Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 27. dakikada Samaria Gomez ile bulduğu golle 1-0 tamamlandı.

        Amed Sportif Faaliyetler, 51. dakikada Öznur Taş'ın attığı golle karşılaşmanın 2-0'lık skorunu belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

