Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-0 yendi.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 27. dakikada Samaria Gomez ile bulduğu golle 1-0 tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetler, 51. dakikada Öznur Taş'ın attığı golle karşılaşmanın 2-0'lık skorunu belirledi.
