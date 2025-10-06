Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, personelle bir araya geldi

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, belediye personeliyle buluştu.

        06.10.2025 - 14:37
        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, personelle bir araya geldi
        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, belediye personeliyle buluştu.

        Sıbıç, Belediye Otogar Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, ilçenin suyundan yoluna, parkından çöpüne kadar her işinde alın teri döken personele teşekkür etti.

        Başkan Sıbıç, daha sonra Şemsettin Mahallesi ve Cıngan Tepesi mevkisinde yol, İhsaniye Mahallesi Karadere mevkisinde ise parke döşeme çalışmalarını inceledi.

        Asfalt silindir makinesi kullanan Sıbıç, yollardaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

