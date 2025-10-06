Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, personelle bir araya geldi

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, belediye personeliyle buluştu.

Sıbıç, Belediye Otogar Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, ilçenin suyundan yoluna, parkından çöpüne kadar her işinde alın teri döken personele teşekkür etti.

Başkan Sıbıç, daha sonra Şemsettin Mahallesi ve Cıngan Tepesi mevkisinde yol, İhsaniye Mahallesi Karadere mevkisinde ise parke döşeme çalışmalarını inceledi.

Asfalt silindir makinesi kullanan Sıbıç, yollardaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.