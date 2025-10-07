Eynesil'de Geleneksel Hamsi Şenliği düzenlendi
Giresun'un Eynesil ilçesinde, 15. Geleneksel Hamsi Şenliği gerçekleştirildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde, 15. Geleneksel Hamsi Şenliği gerçekleştirildi.
Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu bahçesinde organize edilen etkinlikte, ızgarada pişirilen hamsiler katılımcılara ikram edildi.
Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Engin Kaban, etkinliği, çeşitli illerden gelen öğrencilerin kaynaşması amacıyla düzenlediklerini belirtti.
Şenliğe, Kaymakam Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.