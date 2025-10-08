Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'daki yaylalarda yaşayanlar kışlık sebze ihtiyaçlarının hasadını yapıyor

        Giresun'un Espiye, Yağlıdere ve Güce ilçelerindeki vatandaşlar yaylalarda yaptıkları üretimle kışın tüketecekleri sebze ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:54
        Giresun'daki yaylalarda yaşayanlar kışlık sebze ihtiyaçlarının hasadını yapıyor
        Giresun'un Espiye, Yağlıdere ve Güce ilçelerindeki vatandaşlar yaylalarda yaptıkları üretimle kışın tüketecekleri sebze ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Espiye ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası'nda patates hasadı yapan 70 yaşındaki Hatice Özdemir, hava sıcaklıklarının düşmesiyle bu yıl yayla sezonunun sona ereceğini söyledi.

        Yaylada çeşitli türlerde sebze üretimi yaptıklarını belirten Özdemir, patates, havuç ve kara lahana gibi sebzelerin kış mevsimi boyunca tüketilebildiğini ifade etti.

        Özdemir, özellikle yaylada yetişen patatesin sofralara farklı bir lezzet kattığını kaydetti.

