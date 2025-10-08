Giresun'daki yaylalarda yaşayanlar kışlık sebze ihtiyaçlarının hasadını yapıyor

Yaylada çeşitli türlerde sebze üretimi yaptıklarını belirten Özdemir, patates, havuç ve kara lahana gibi sebzelerin kış mevsimi boyunca tüketilebildiğini ifade etti.

Giresun'un Espiye, Yağlıdere ve Güce ilçelerindeki vatandaşlar yaylalarda yaptıkları üretimle kışın tüketecekleri sebze ihtiyaçlarını karşılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.