        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da Amatör Spor Haftası ödül töreni düzenlendi

        Giresun'da, Amatör Spor Haftası ödül töreni ile okul sporları açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 16:30 Güncelleme: 10.10.2025 - 16:33
        Giresun'da Amatör Spor Haftası ödül töreni düzenlendi
        Giresun'da, Amatör Spor Haftası ödül töreni ile okul sporları açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Özel İdaresi Konferans Salonunda organize edilen törende, sporun kişiyi fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden de geliştiren ve bütünlük kazandıran en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

        Serdengeçti, sporu yarışma değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendirmenin önemli olduğunun altını çizdi.

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün babası Kemal ve annesi Ayşe Şengün'e plaket takdim edilen törende, başarı gösteren spor kulüpleri, sporcular, antrenörler ve okullara ödül verildi.

        Törene, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkan Vekili Erkan Hacak, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

