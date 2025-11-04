Habertürk
        Türk fındığı Irak'ta tanıtıldı

        Türk fındığı Irak'ta tanıtıldı

        Türk fındığının, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı"nda tanıtıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:28 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:28
        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim-1 Kasım 2025 tarihleri arasında Bağdat'ta organize edilen fuara, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları

        Birliklerince katılım sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, fuarda Türkiye ve Irak'tan bir araya gelen iş insanlarına Irak'a yapılan fındık ihracatı ve fındığın kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da fuarın açılışına katıldığı vurgulanan açıklamada, 27 firma ile ihracatçı birliğinin stant açtığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

