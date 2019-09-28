Giresun’da aşk engel tanımadı Giresun’da engelli Yunus Güney aşık olduğu kendisi gibi engelli Hacer Topbaş’ı ailesi vermeyince kaçırdı Engelli çift kaçarak evlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun’da aşk engel tanımadı Giresun’da engelli Yunus Güney aşık olduğu kendisi gibi engelli Hacer ...

İHA

Giresun'da yaşayan yürüme engelli 39 yaşındaki Yunus Güney, yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisi gibi yürüme engelli Hacer Topbaş'ı (38) ailesi vermeyince Isparta'ya giderek kaçırdı.

Giresun’da aşk engel tanımadı Giresun’da engelli Yunus Güney aşık olduğu kendisi gibi engelli Hacer Topbaş’ı ailesi vermeyince kaçırdı Engelli çift kaçarak evlendi

Giresun’da yaşayan yürüme engelli 39 yaşındaki Yunus Güney, yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisi gibi yürüme engelli Hacer Topbaş’ı (38) ailesi vermeyince Isparta’ya giderek kaçırdı.
Giresun’da yaşayan Yunus Güney, bir yıl önce sosyal medyada gördüğü Hacer Topbaş’a aşık oldu. Evlenmek isteyen aşıklara Hacer Topbaş’ın ailesi engel oldu. Sevdiği kızı ailesinden bir kez isteyen Güney, ailenin ikna olmaması üzerine çareyi kaçmakta buldu. Isparta’ya giderek kızı Giresun’a getiren Güney, önce Doğankent Belediyesi’nde nikahını kıydı ardından ise düğünle dünya evine girdi.
Hem fiziki hem de ailelere rağmen, aşklarına engel tanımadıklarını ifade eden Yunus Güney, “ Yaklaşık 8 ay önce sosyal medyadan gördüm ve kendisine istek yolladım. Bunun üzerine yaklaşık 78 ay boyunca görüştük. Evlenmek isteğimi kabul edince ailesinden istedik. Ancak ailesi karşı çıkınca bende Isparta’ya giderek kaçırıp geldim. Şimdi çok mutluyuz” dedi.

GİRESUN

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:48
  • GÜNEŞ 06:12
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağışlanan organlar 4 hastaya umut olacak
YEREL HABERLER Bağışlanan organlar 4 hastaya umut olacak
Organları 4 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Organları 4 kişiye umut oldu
Giresunlu Ceviz üreticisinin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Giresunlu Ceviz üreticisinin yüzü gülüyor
Öğrenciler artık mezun olduklarında ‘tecrübeli’ eleman olarak iş bulacak Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören Meslek Yüksek Okulu öğrenciler 3+1 eğitim sistemine geçerek okulun bir dönemini tam zamanlı staj ile geçirecek GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can: “Öğrenciler bu eğitim sayesinde hayatın gerçekleri ile yüzleşecekler”
YEREL HABERLER Öğrenciler artık mezun olduklarında ‘tecrübeli’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X