Giresun’da aşk engel tanımadı Giresun’da engelli Yunus Güney aşık olduğu kendisi gibi engelli Hacer Topbaş’ı ailesi vermeyince kaçırdı Engelli çift kaçarak evlendi

Giresun’da yaşayan yürüme engelli 39 yaşındaki Yunus Güney, yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisi gibi yürüme engelli Hacer Topbaş’ı (38) ailesi vermeyince Isparta’ya giderek kaçırdı.

Giresun’da yaşayan Yunus Güney, bir yıl önce sosyal medyada gördüğü Hacer Topbaş’a aşık oldu. Evlenmek isteyen aşıklara Hacer Topbaş’ın ailesi engel oldu. Sevdiği kızı ailesinden bir kez isteyen Güney, ailenin ikna olmaması üzerine çareyi kaçmakta buldu. Isparta’ya giderek kızı Giresun’a getiren Güney, önce Doğankent Belediyesi’nde nikahını kıydı ardından ise düğünle dünya evine girdi.

Hem fiziki hem de ailelere rağmen, aşklarına engel tanımadıklarını ifade eden Yunus Güney, “ Yaklaşık 8 ay önce sosyal medyadan gördüm ve kendisine istek yolladım. Bunun üzerine yaklaşık 78 ay boyunca görüştük. Evlenmek isteğimi kabul edince ailesinden istedik. Ancak ailesi karşı çıkınca bende Isparta’ya giderek kaçırıp geldim. Şimdi çok mutluyuz” dedi.

GİRESUN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:48

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