3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden İstanbul’a gitmek için otogara gelen yaşlı kadının cansız bedeni tuvalette bulundu.

Olay, ilçe otogarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Suzan Yılmaz (55) İstanbul’a gitmek için ilçe otogarına geldi. Eşyalarını otobüse yükledikten sonra tuvalete giden Yılmaz, uzun süre gelmeyince yakınları aramaya başladı. Yakınları tarafından aranan Yılmaz’ın cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu.

Polis tarafından olay yerinde yapılan incelmenin ardından Suzan Yılmaz’ın cansız bedeni Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

GİRESUN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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