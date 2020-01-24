Giresun’da ev yangını: 1 ölü

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Erdoğan köyünde tek başına yaşayan Ömer Faruk Karaca’ya (52) ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Ömer Faruk Karaca hayatını kaybetti. Karaca’nın cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
GİRESUN
24 Ocak 2020 Cuma
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