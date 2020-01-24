Giresun’da ev yangını: 1 ölü

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Erdoğan köyünde tek başına yaşayan Ömer Faruk Karaca’ya (52) ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Ömer Faruk Karaca hayatını kaybetti. Karaca’nın cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRESUN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:39

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.