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Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı

İHA

Zeytin Dalı Harekatı şehidi Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu mezarı başında anıldı.

Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı

Zeytin Dalı Harekatı şehidi Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu mezarı başında anıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele kapsamında Suriye’nin kuzeyinde Afrin bölgesindeki icra ettiği, Zeytindalı harekatında 10 Şubat 2018’de şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu Giresun’un Çamoluk ilçesindeki mezarı başında okunan Kuranı Kerim ve yapılan dualarla anıldı.
Anma programına Çamoluk Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Fatih Düz, askeri personel ve şehidin yakınları katıldı.

GİRESUN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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