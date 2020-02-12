Giresun’da poşetle kayarken ölümden dönen Bilal Demir o anları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun’da poşetle kayarken ölümden dönen Bilal Demir o anları anlattı

İHA

Giresun’da poşetle kayarken ölümden dönen Bilal Demir o anları anlattı

Giresun’da mahalle arasında bulunan yokuştan kayarken cadde üzerinden geçen araca çarparak durabilen genç faciadan dönülen o anları anlattı.
Poşet ile mahallelerinde bulunan yokuştan kayarken Doktor Özgür Ecevit Özcan’ın kullandığı araca çarparak durabilen Bilal Demir, kaymadan önce tedbirlerini aldıklarını ifade etti.
Yokuşun bitişinde bir arkadaşlarını tedbir için bıraktıklarını ve arkadaşlarının "yol boş kayın" demesi üzerine kaydıklarını belirten Demir, “Arkadaşın verdiği komutla kaydık ama sonrasında bir çığlık duyduk fren diye bağırdık. Fren dediğimiz olayda ayaklarımız ile yere bastırmaktı ama orada denge kontrolümüzü kaybettik” dedi.

“İki arkadaşını kurtardı”
Kendisinin diğer arkadaşlarının ortasında kaydığını ve olayın yaşandığı anda iki arkadaşı iterek onların zarar görmesini engellediğini kaydeden Demir, “Ben ortadaydım, arkamdakini attım öndekine de o an tekme atmışım kendimi de atacaktım bir köşeye ama olmadı. Sonrasında aracın vurmasıyla beraber direk hocamız geldi. Ben '112'yi arayın' dedim. İlk müdahaleyi hocamız yaptı. Doktor olduğu için onu dinledim bana hareket etmememi söyledi sonra ambulans geldi onlarında müdahalesiyle hastaneye kaldırıldım. Hafif bir çatlak var sol kolumda, biraz ezilme var vücudumda. Başka hiçbir şey yok Allah’a çok şükür” ifadelerini kullandı.

Aracına çarpan gençle buluştu
Bilal Demir ve iki arkadaşının çarptığı aracın sürücüsü olan Dr. Özgür Ecevit Özcan ise “Ben son birkaç yıldır kazalar atlattım ama hepsinde ben bir yerlere vuruyorum. Bu sefer Bilal’ler bize vurdular. İlk başta çok korktum ama muayenesinde Bilal baktım rahat diğerlerine baktım onlarda da bir şey yoktu. Kaymak tabi güzel 4 yıl sonra kar yağdı Giresun’a ben de oğlumla beraber kayıyorum. Bu eğlence keyifli bir şey kabul ediyorum ama caddeye doğru kaymamak lazımdı. Şükürler olsun bugün yan yana geldik geçmiş olsun demeye geldim. Çok ağır bir durumu olmadığını görüyorum o yüzden de çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeklerin kovaladığı karaca üniversiteye sığındı
YEREL HABERLER Köpeklerin kovaladığı karaca üniversiteye sığındı
Giresun'da çatıdan düşen karlar park halindeki 2 araca hasar verdi
YEREL HABERLER Giresun'da çatıdan düşen karlar park halindeki 2 ...
Bu da kardan ‘Tank’ Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan Hakan Tahmaz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlara dikkat çekmek için kardan ‘Tank’ yaptı
YEREL HABERLER Bu da kardan ‘Tank’ Giresun’un Görele ilçesinde ...
Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı
Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı
Giresun'da okullar bir gün daha tatil
YEREL HABERLER Giresun'da okullar bir gün daha tatil
Ressam Selahattin Kara Giresun'u gezdi
YEREL HABERLER Ressam Selahattin Kara Giresun'u gezdi
Giresun Belediyesi’nin karla mücadelesi devam ediyor
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nin karla mücadelesi devam ediyor
112 ve UMKE karda 57 hastaya müdahale etti
YEREL HABERLER 112 ve UMKE karda 57 hastaya müdahale etti
İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi
YEREL HABERLER İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür ...
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor
YEREL HABERLER Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ...
Sokakta naylon poşetle kayanlara otomobil çarptı: 1 hafif yaralı
YEREL HABERLER Sokakta naylon poşetle kayanlara otomobil çarptı: 1 ...
Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti
YEREL HABERLER Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X