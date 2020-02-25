Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2019 yılında 106 bin 272 hastaya poliklinik hizmeti

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2019 yılında 106 bin 272 hasta tedavi edildiği belirtildi.

2016 yılından bu yana yeni hizmet binasında 37 ünite kapasitesiyle hizmet veren Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, 40 diş hekimi olmak üzere 140 personelin görev yaptığı belirtildi. Merkez bünyesinde 1 cerrahi polikliniği, 1 endodonti polikliniği, 2 protez polikliniği, 16 genel diş polikliniği, 1 nöbet kliniği ve röntgen birimi, 1 panoramik, 2 periapikal klinik bulunurken, CADCAM ve hareketli protez laboratuvarında ayakta hasta hizmeti veriliyor. Ayrıca hastalara haftada 2 gün evde sağlık hizmeti, haftada 1 gün GRÜ Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesinde genel anestezi ile diş çekimi hizmeti ve her hafta salıperşembe günleri 17.0019.00 arası mesai dışı poliklinik hizmeti veriliyor. 2019 yılında 106 bin 272 hastaya poliklinik hizmeti verildiği belirtilirken, 32 bin 727 üye sabit protez, 6 bin 629 parça hareketli protez, 346 hastaya evde sağlık hizmeti ve 66 hastaya genel anestezi altında tedavi hizmeti verildiği kaydedildi.

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