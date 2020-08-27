Giresun ve ilçelerine 121 doktor ataması yapılacak

AK Parti Giresun Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, Sağlık Bakanlığınca 94. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında 2 Eylül tarihinde Giresun’da münhal kadrolara 121 yeni doktor ataması gerçekleşeceğini bildirdi.

Giresun genelinde her geçen gün sağlık yatırımlarının arttığına ve doktor kadrolarının güçlendiğine dikkat çeken Öztürk,’’ Sağlık Bakanlığımıza yaptığımız girişimlerde ilimizin doktor ihtiyaçlarını iletmiştik. Girişimlerimiz sonucunda, ilimiz genelinde bakanlığımızdan 121 adet kadro tahsisi ilan edilmiştir. 2 Eylül 2020 tarihinde atama kuraları çekilecek ve süreç ilerleyecek. Bu kapsamda ilimiz genelinde; Alucra Devlet Hastanesi’ne 9 Tabip, Bulancak Devlet Hastanesi’ne 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve 10 Tabip, Çamoluk Devlet Hastanesi’ne 3 Tabip, Çanakçı Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 Tabip, Dereli Devlet Hastanesi’ne 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve 6 Tabip, Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve 3 Tabip, Espiye Devlet Hastanesi’ne 7 Tabip, Espiye İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 Tabip, Eynesil Devlet Hastanesi’ne 2 Tabip, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi’ne 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 2 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve 6 Tabip, Görele Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 Tabip, Keşap Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 Tabip, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne 3 Tabip, Piraziz Ömer Hekim Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 Tabip, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne 1 Genel Cerrahi Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve 8 Tabip, Şebinkarahisar Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 Tabip, Tirebolu Devlet Hastanesi’ne 6 Tabip, Tirebolu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 Tabip, Türk Eczacılar Birliği Alucra Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 Tabip, Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 3 Tabip, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 1 Nükleer Tıp Uzmanı ve 27 Tabip ve Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne 1 Aile Hekimi ve 4 Tabip ataması için kadro tahsisi yapıldı. 94. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında atamalar gerçekleşecek. Hayırlı olmasını dilerim’’ dedi.

Yeni doktor atamalarının pandemi sürecinde sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Öztürk, “Tüm Türkiye’de sağlık ordumuz büyürken, ilimize hizmet verecek yeni doktorlarımızı da eklemeye devam ediyoruz. İlimizde yaşadığımız sel afetinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde bir müjde de Sağlık Bakanlığımızdan almış olduk. Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte özellikle hekimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Bizler tüm sağlık personelimizle beraber, halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Yeni doktor atamaları sağlık alanında gücümüze güç katacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.