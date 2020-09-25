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Giresun’da Ağustos ayında satılan toplam konut sayısı Temmuz ayına göre yüzde 12 azaldı

İHA

Giresun’da Ağustos ayında satılan toplam konut sayısı Temmuz ayına göre yüzde 12 azaldı

Giresun’da Ağustos ayındaki toplam konut satışı Temmuz ayına göre yüzde 12 oranında azaldı. Sıfır ev satışları ise yüzde 3 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Giresun’da Ağustos ayı içerisinde ilk ve ikinci el olarak toplam 941 konut satışı gerçekleşti. Ağustos ayı rakamlarının 510’u ilk satış olurken 431’i ise ikinci el olarak satıldı.
Temmuz ayında toplam bin 61 konut satılırken Ağustos ayında yüzde 12 azalarak toplam 941 konut satıldı. Temmuz ayında ilk satış 491 iken Ağustos ayında yüzde 3 atış yaşanarak 510 konut satıldı. İkinci el satışlarda ise Temmuz ayında 570 iken Ağustos ayında yüzde 25 azalarak 431 ikinci el konut satıldı.
Giresun’da bir önceki yılın Ağustos ayına göre 2020 yılının Ağustos ayında toplam konut satışları yüzde 39 oranında arttı. 2019 yılı Ağustos ayında ilk satış 311, ikinci el ise 269 konut satıldı.

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