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Bakan Adil Karaismailoğlu Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selde Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde 5'i asker biri iş makinesi operatörü 6 kişinin menfezin çökmesi sonucu şehit olduğu yerde yapılan köprüye Altı Şehitler Köprüsü ismi verildi

İHA

Bakan Adil Karaismailoğlu Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selde Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde 5'i asker biri iş makinesi operatörü 6 kişinin menfezin çökmesi sonucu şehit olduğu yerde yapılan köprüye Altı Şehitler Köprüsü ismi verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selde TireboluDoğankent karayolu üzerinde 5'i asker biri iş makinesi operatörü 6 kişinin menfezin çökmesi sonucu şehit olduğu yerde yapılan Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışına katıldı.
Dereli ilçesindeki incelemelerinin ardından Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışına katılmak üzere DoğankentTirebolu karayolundaki tören alanına gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, burada düzenlenen törende bir konuşma yaptı.
Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun merkezi ile birlikte, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Görele, Güce ve Yağlıdere ilçelerini de etkileyen, son elli yılın en yoğun yağışı ile karşılaşıldığını ve bu yağışın bir afete dönüştüğünü hatırlatan Bakan Karaismailoğlu "Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşadık. Kaybettiğimiz insanlarımız için yüreğimiz yandı. Buradan hepsine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbim, bir kez daha öyle bir günü ülkemize ve Giresunumuza göstermesin" diyerek sözlerine başladı.
Yaşanan bu büyük afet karşısında, başta Dereli olmak üzere, Giresun'un diğer ilçelerinde devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu "Çeşitli kurumlarımızdan 3 bin 700'e yakın personel ve bin 264 araç ile çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp 172 vatandaşımızı hamdolsun sağsalim kurtarmıştık. Giresun il genelindeki, 755 kilometrelik yol ağımızın 316 kilometresi sel ve heyelandan dolayı etkilenmişti. Sel felaketinin ardından, hasar gören ana arter yollarımızın tamamını tekrar ulaşıma açtık. Kapanan 118 köy yolunun tamamını en kısa sürede kullanılır hale getirdik" diye konuştu.
Menfezin bulunduğu yere fore kazık yöntemiyle 27 Ekim’de başlayan 93 metre uzunluğunda, 22 metre yüksekliğindeki köprünün yapımının 2 ay gibi bir sürede tamamlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu"Selde hasar gören TireboluDoğankent Yolu ve yolun 9. ile 10. kilometreleri arasındaki menfezin yıkılması ile can ve mal emniyeti tehlikeye düşmüştü. Yıkılan menfezin yerine modern bir köprü yapmak üzere 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Allah'a hamdolsun, verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu. 2 ay gibi kısa bir sürede köprünün tüm imalatlarını tamamlayarak, halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada şehit olan kahraman askerlerimiz Jandarma Uzman Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Onur Kıran, Jandarma Uzman Burak Tok, Jandarma Uzman Aykut Variyenli, Jandarma Uzman Sami Yılmaz ve greyder operatörü Ali Akbulut kardeşlerimizin gösterdikleri cesaret ve fedakarlığa minnet göstergesi olarak köprümüzün adını da 'Altı Şehitler Köprüsü' olarak belirledik" şeklinde konuştu.
Konuşmasında uyarılarda da bulunan Bakan Karaismailoğlu "Burada çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizler, her bölgedeki alt ve üst yapı çalışmalarımızda, o bölgenin yeryüzü şekillerini, eğimini, zemin kalitesini, iklimini, bitki örtüsünü ve tüm doğal faktörleri dikkate alıyoruz. Her işimizde çağdaş mühendislik yaklaşımlarının, aklın ve bilimin ışığında hareket ediyoruz. Vatandaşlarımdan da isteğim, yapım ve inşa işlerinde can güvenliğini ilk sıraya alarak hareket etmeleridir. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için varız. Unutmayın ki doğal afetler öldürmez, özensiz ve yanlış yapılan işler öldürür. Bu yapıları, bu yolları, bu köprüleri tekrar yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz bir tek insanımızı bile geri getiremeyiz" ifadelerini kullandı.
Törende yapılan konuşmalar sonrası yapılan duanın ardından kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra Türk bayrağı asılan köprünün isminin bulunduğu levha bakan tarafından indirildi. Bayrağını 3 kere öpen Bakan Karaismailoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'e bayrağı teslim etti. Daha sonra bakan beraberindekiler ile birlikte köprüde incelemelerde bulundu.

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