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Giresun’da bölücü terör örgütüne ait erzak deposu bulundu

İHA

Giresun’da bölücü terör örgütüne ait erzak deposu bulundu

Giresun’un Espiye ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arazi tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütüne ait bir erzak deposu bulundu.
Giresun’un Espiye ilçesi Seydiköy köyü Yepelekli Yaylası bölgesinde jandarma ekiplerinin arazi keşfi ve operasyon faaliyeti esnasında bölücü terör örgütüne ait erzak deposu bulundu. Depo içerisinde 2 adet piknik tüpü, 5 kilogram şeker, 4 kilogram tuz, 5 kilogram deterjan, 1 kilogram çay, 3 kilogram peynir, 6 adet anahtar, 1 adet diş fırçası, 1 paket hazır çorba, 1 şişe sıvı bulaşık deterjanı, 2 kavanoz reçel, 2 kilogram bal, 2 kilogram tahin pekmez, 1 şişe kolonya, 1 kilogram şehriye, 1 kalıp sabun, 1 paket kabarma tozu, 1 paket susam, 2 paket vanilya, 5 adet plastik kova, 2 adet büyük el testeresi, tütün sarma kağıdı ve 2 adet battaniye ele geçirildi. Toprağa gömülü olarak bulunan gıda malzemeleri jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

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