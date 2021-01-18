Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu hizmetlerini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu hizmetlerini anlattı

İHA

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu hizmetlerini anlattı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 20 aylık görev sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi.
Belediye Başkanı Şenlikoğlu, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikten sonra çok önemli çalışmalara imza attıklarını ve sürecin planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.
Sosyal ve kültürel anlamda birçok hizmetin devam etmesinin yanı sıra mega projelere de imza atmak için çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Bilindiği gibi Bulancak durağı projesini tamamladık. Burada aynı zamanda şehir girişimizi düzenlemek ve ilimize yakışır bir meydan oluşturma hedefimizde bulunmaktadır. Bu planlama doğrultusunda halen burada bulunan balıkçılarımızı da kesinlikle mağdur etmeden uygun bir yere taşınmalarını sağlayacağız. Yine 17 kilometrelik sahil yolu ve meydan aydınlatma projesini de tamamladık ve ışıklandırma deyip geçmemeliyiz, ışıklandırma bir şehrin renklenmesinin yanı sıra geç saatlere kadar ticaretinin de devam etmesi anlamında hayatı canlı tutmaktadır. İçerisinde özellikli itfaiye ve çöp araçları olmak üzere yeni kazandırdıklarımızla araç filosunu güçlendirdik. Bunlarla birlikte 6,5 milyon liralık asfaltlama, 105 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı. Caddelerimiz asfaltlanırken ara sokaklarımız ise parke taşıtla döşenmektedir. Pandemi süreci göz önüne alınarak hijyen ekibi kuruldu ve 5 bin maske, 55 ton dezenfekte dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda esnaflarımıza da destek olmak amacıyla 2020 yılı içerisinde 3 ay belediye kira bedeli almadı ve 2021 yılı içerisinde de aynı şekilde 3 ay kira bedeli almayacaktır” bilgisini verdi.

Devem eden projeler
Giresun Belediyesi’nin devam eden ve planladığı yatırımlarla ilgili de açıklama yapan Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Yaşanan pandemi sürecinde hiçbir mazerete sığınmadan yatırımla ilgili projelerimizi sürdürdük ve takip ettik. Sanayi sitesi bölgesinde 70 dönümlük alan üzerine planladığımız projede çöp ve moloz kaldırma çalışmamız tamamlanmak üzere. Burayı yeşil alanıyla, spor sahalarıyla yaşam alanı yapmak istiyoruz. Bu projeyi bu yıl içerisinde yatırıma dahil etmeyi istiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi girişine uygulanacak dalçık projesinin de detaylı proje çalışması devam etmektedir. Bu projelerin yanı sıra önem verdiğimiz bir başka yatırımımız ise Balıkçı Barınağı projesidir. Burası sadece bir Balıkçı Barınağı değil aynı zamanda Balıkçı Ticaret Merkezi olacaktır. İçerisinde soğuk hava depoları, balıkçı hali bulunacaktır. Hedefimiz büyük balıkçıların tercih edeceği bir yer haline getirmek. Yine mevcut Atatürk Stadyumunun bulunduğu yer Millet Bahçesi olması için ihaleye çıktı. Burası da şehrin nefes alacağı bir yer haline gelecektir. Ayrıca bir diğer önemli projelerden birisi de içme suyu projesidir. İkisu mevkiinden Duroğlu Beldesi, Keşap ve Bulancak ilçelerimiz ile birlikte Giresun’a su projesi devam etmektedir. Bu proje yaklaşık 500 milyon lira civarındadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dekan annesini toprağa verdi
YEREL HABERLER Dekan annesini toprağa verdi