Doğankent ilçesinde afetin izleri siliniyor

Giresun’da yaşanan sel felaketinden etkilenen Doğankent ilçesinde 156 konut ve 70 dükkânın inşasına devam ediliyor.

Giresun’da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Doğankent ilçesinde taşkın ve heyelan riskinden etkilenmeyecek şekilde “Yeni Kent Projesi” hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 156 konut ve 70 dükkân inşa ediliyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Doğankent ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Ünlü, “Gençlik merkezi, kapalı spor salonu, hastane, hükümet konağı ve diğer projeler devam ederken ilçemizde hem afetin izlerini siliyor hem de gelişim potansiyelini fırsata çevirmek istiyoruz. Burayı çok daha yaşanabilir bir noktaya taşımak için el ele vermeye devam edeceğiz” dedi.

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