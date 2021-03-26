Korkulukları olmayan köprü hayatına mal oldu

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tonbul (61) 28 AAL 876 plakalı aracıyla köyden Görele ilçe merkezine seyir halindeyken, Daylı Deresi üzerinde korkulukları olmayan köprüden geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını kaydırdı. Köprü üzerinde askıda kalan aracından inmek isterken yaklaşık 4 metrelik yükseklikten Daylı Dersine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen Mustafa Tombul’un cenazesi Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.