86 bin TL değerinde kablo çalan 2 şahıs tutuklandı

Biden ilk yüz yüze görüşmesini Japon Başbakan ile yaptı

Giresun’un Çanakçı ilçesinde 86 bin TL değerinde telefon kablosu çalan 2 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakçı ilçesi Deregözü köyü Baldere mahallesinde bir şirkete ait 1500 metre uzunluğunda ve 86 bin TL değerindeki telefon kablolarının çalınması üzerinde harekete geçen jandarma ekipleri, titizlikle yürütülen çalışmaları sonucunda olayın failleri olarak M.K. ve R.K. isimli şahısları tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.