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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyün zirvesine şehitlerin hatırasına Türk Bayrağı diktiler

İHA

Köyün zirvesine şehitlerin hatırasına Türk Bayrağı diktiler

Giresun'un Görele ilçesinin Soğukpınar köyü gençleri tarafından yaklaşık 800 rakımlı Böğürtlen Tepesine şehitlerin hatırası için 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı dikilerek, şehitler anıtı yapıldı.
İlçenin Soğukpınar Köyü Böğürtlen tepesine yapılan Ömer Halis Demir, Fethi Sekin ve Eren Bülbül anıtının açılışı yapılırken, Türk Bayrağı göndere çekme töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Görele Kaymakamı Murat Özdemir, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Soğukpınar Köyü Muhtarı Birol Medik ve köy sakinleri katıldı.
Köy Muhtarı Birol Medik, tüm şehitlerin hatırası için şanlı bayrağımızı göndere çekmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek köyün hakim tepesine böyle bir anıt ve Türk Bayrağı kazandırdıkları için köy gençleriyle gurur duyduğunu ifade etti.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise “Gerçekten sözün bittiği anlardayız. Ben belediyemiz ve şahsım adına Soğukpınar Köyü gençliğini bu anlamlı düşüncelerinden dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Böyle gençlik olduğu sürece hiç bir zaman boynumuz eğilmez. Ben kahraman şehitlerimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından İstiklal Marşı okunarak Türk Bayrağı göndere çekilirken, şehitlerimiz için de dualar edildi. Görele Belediye Başkanı Tolga Erener bu anlamlı projeden dolayı Soğukpınar Köyü adına Muhtar Birol Medik’e plaket verdi.

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