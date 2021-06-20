Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

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Hakan KABAHASANOĞLU/ÇAMOLUK (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Çamoluk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobildeki Saadet Meyrilli (68) ve Ekrem Safi (84) hayatını kaybetti, 1´i çocuk, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çakılkaya köyü, Akpınar Yaylası yolunda meydana geldi. Yaylaya giden Mehmet Meyrilli (71) yönetimindeki 28 KB 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon

hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 90 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, taklalar atan araçtan fırlayan Saadet Meyrilli ve Ekrem Safi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Mehmet Meyrilli ile Eren Meyrilli (14) de ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk

müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Alucra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil, bulunduğu uçurumdan çekiciyle çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Çamoluk Hakan KABAHASANOĞLU

2021-06-20 16:48:54



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