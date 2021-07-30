Giresunspor’da görev dağılımı yapıldı

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Giresunspor Kulübü'nde 17 Temmuz’da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden seçilen Hakan Karaahmet başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Hakan Karaahmet yönetiminde yeşilbeyazlı kulüpte, Muzaffer Aygün İkinci Başkan görevini üstlenirken, Erol Karadere ile Nahit R. Yamak ise başkanvekilliği görevine getirildi.

Öte yeşilbeyazlı kulübün açıklamasına göre, görevi devralan yönetim kurulundaki görev dağılımını şu şekilde belirledi:

“Başkan YardımcısıSosyal İşler Harun Bahat, Asbaşkan Mali İşler Sorumlusu Mustafa Tütüncü, Asbaşkan Kaynak Geliştirme ve Sponsorluk Fuat Guguloğlu, Asbaşkan Abdüsselam Çağırıcı, Asbaşkan Alt Yapılar Sorumlusu Zafer Olgun, Genel Sekreter Ferhat Karademir, Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Muhasip Üye İsmail Kurt, Futbol Şube Sorumlusu Sinan Akgün, Taraftar Sorumlusu İbrahim İnanç, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu Tahsin Çoban,Organizasyon ve Proje Geliştirme Sorumlusu ise Gürkan Temür."

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