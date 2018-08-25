Girona - Real Madrid maçı heyecanı

İspanya Primera Lig maçında Girona ile Real Madrid, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:15. 1 puanlı Girona 13. sırada bulunuyor, Real Madrid 3 puana sahip ve 5. sırada. Girona, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Real Madrid, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 152. İddaa'da Girona kazanır 6.50, berabere biter 4.50, Real Madrid kazanır 1.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Girona son hafta oynanan Real Sociedad maçında 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, Atletico Madrid karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Girona, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

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