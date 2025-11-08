Gisele Bündchen’den sevgilisi Joaquim Valente’ye romantik doğum günü mesajı

Kocası Tom Brady ile yollarını ayırdıktan sonra jiu jitsu eğitmeni olan sevgilisi Joaquim Valente ile bir erkek bebek sahibi olan dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

45 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jiu jitsu eğitmeni olan sevgilisiyle birlikte gün batımında el ele yürürken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, çiftin birlikte yürüdüğü anlara minik oğullarının da eşlik ettiği dikkatlerden kaçmadı. Gisele, gönderisine; "Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum" notunu düştü.