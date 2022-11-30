Gittiği restoranın sahibi öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, gittiği restoranın sahibi tartışan Günüy Karanfildağ, tüfekle öldürüldü.

Olay, dün Pozantı ilçesi Alpu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giden Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., mutfaktan aldığı ruhsatsız pompalı tüfekle Karanfildağ'ı karnından yaraladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay Karanfildağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karanfildağ'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından E.K. ile babası S.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.