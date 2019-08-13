Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17),9 gün sonra dün akşam, kaçırdığında şüphelenilen gençle birlikte bulundu.

DHA'nın haberine göre, Gizem Akdağ, 3 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında bakkaldan dondurma almak içim Ata Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ancak, aradan uzun süre geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi, endişeye kapılarak önce bakkalda ardından da gidebileceği yerlerde Gizem'i aradı. Aramalarından sonuç alamayan aile, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan 9 gün geçmesine rağmen Gizem'in izine rastlanmadı.

Borderline kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek arayan ağabey Sercan Akdağ, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Aramalarımız devam ediyor. Hayatından endişe ediyoruz. Bulan ve görenlerin insanlık namına en yakın polis ve jandarma karakoluna haber vermelerini istiyoruz" dedi.

AYNI GÜN KAYBOLAN GENÇ ŞÜPHESİ

Kardeşinin hayatından endişe eden ağabeyi Sercan Akdağ, kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek aradı. Öte yandan, ağabey Sercan Akdağ, bir süre önce kardeşi Gizem ile bir gencin mesajlaştığını ve aynı dönemde kaybolmalarıyla ilgili, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz. Daha önceleri kız kardeşim ile mesajlaşan ve onu rahatsız eden G.G. de aynı gün kaybolmuş. Kardeşim kaybolduktan sonra polis şüpheliler üzerinde yaptığı araştırmada G.G.'nin annesinin ifadesine başvurdu. Anne polise genç kızın kaybolmasının 5'inci gününde verdiği ifadede, oğlunun da aynı tarihlerde ortadan kaybolduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini söylemiş. Biz de bazı görgü tanıklarından yola çıkarak kardeşimi G.G.'nin kaçırdığı şüphesi üzerinde duruyoruz. Çünkü daha önce de kardeşimi takip ederek arkadaşlık kurmaya çalışarak rahatsızlık vermişti. İnşallah kısa zamanda kardeşime kavuşurum" dedi.

JANDARMANIN DURDURDUĞU YOLCU MİNİBÜSÜNDE BULUNDU

Her yerde aranan Gizem Akdağ'ın kaçırıldığı şüphesi ile alarma geçen polis ve jandarma ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Söke-Milas karayolu üzerinde uygulama yaptı. Söke ilçesine giden bir yolcu minibüsünü durduran ekipler, yolculara yaptıkları kimlik kontrolünde Akdağ ve G.G.'nin (17) minibüste olduğunu tespit etti. Kayıp kız ve onu kaçırdığı ileri sürülen genç jandarma karakoluna götürüldü.