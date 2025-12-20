Gizem Karaca: Kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum

2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, haziran ayında kızı Leyla Yaz’ı kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şimdilerde anneliğin heyecanını yaşayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru - cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin; "Anne olduktan sonra hayatında neler değişti? Psikolojik olarak neler hissediyorsun?" sorusuna yanıtlar verdi.

Gizem Karaca, bu soruya şu ifadelerle karşılık verdi; "Her şey değişti. Olumlu bir sürü yönü var tabii ama yalan değil, bebek büyütmek inanılmaz zorlayan bir süreç. Şu an kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum. Sanki bayağı 'pause' tuşuna basılmış gibi. İnanılmaz korkaklaştıran ama bir yandan da seni dünyanın en güçlü insanı gibi hissettiren bir duyguymuş."