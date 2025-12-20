Habertürk
        Gizem Karaca: Kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum - Magazin haberleri

        Gizem Karaca: Kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum

        Haziran ayında kızı Leyla Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı soru - cevapta annelik sürecine dair duygularını paylaştı; "Şu an kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum"

        Giriş: 20.12.2025 - 19:49 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:49
        "Kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum"
        2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, haziran ayında kızı Leyla Yaz’ı kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Şimdilerde anneliğin heyecanını yaşayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru - cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin; "Anne olduktan sonra hayatında neler değişti? Psikolojik olarak neler hissediyorsun?" sorusuna yanıtlar verdi.

        Gizem Karaca, bu soruya şu ifadelerle karşılık verdi; "Her şey değişti. Olumlu bir sürü yönü var tabii ama yalan değil, bebek büyütmek inanılmaz zorlayan bir süreç. Şu an kendimi duraklatılmış gibi hissediyorum. Sanki bayağı 'pause' tuşuna basılmış gibi. İnanılmaz korkaklaştıran ama bir yandan da seni dünyanın en güçlü insanı gibi hissettiren bir duyguymuş."

        #Gizem Karaca
