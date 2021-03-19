"ÇOK KORKTUM"

Geçtiğimiz günlerde kardeşinin Covid-19'a yakalandığını duyuran Gizem Özdilli, "Ben de çok korktum ve bir aydır dışarı çıkmıyorum. Test yaptırdım. Çok şükür negatif çıktım ama hala tedirginim. Bugün havayı güzel görünce biraz dışarı çıkıp, hava almak istedim" şeklinde konuştu.