'Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı
Merakla beklenen Oscar ödüllü 'Gladyatör'ün devam filmi 'Gladyatör 2' için Londra'da gösterişli bir gala yapıldı. Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington gibi başrol oyuncularının da hazır bulunduğu galanın onur konuğu Kral Charles oldu
Ridley Scott imzasıyla hazırlanan 'Gladyatör 2', izleyicilerle bugün buluşuyor. 2000 yapımı 5 Oscar ödüllü 'Gladyatör'ün devam filmi için İngiltere'nin başkenti Londra'da gösterişli bir gala yapıldı.
Galaya filmin yönetmeni Ridley Scott ve film oyuncularından Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Connie Nielsen katıldı.
'Gladyatör 2'nin galasında Kral Charles da davetliler arasındaydı.
Eleştirmenlerden tam not alan ve şimdiden 'yılın filmi' olarak nitelendirilen 'Gladyatör 2'nin Leicester Meydanı'nda yapılan galasında, Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla göğüs enfeksiyonu geçirmesinden dolayı tek başına yer aldı.
Kanser tedavisi görmeye devam eden 75 yaşındaki Kral, filmin oyuncularıyla tek tek selamlaştı ve sohbet etti.
"ELİNİZİ SIKMAM GEREKİP GEREKMEDİĞİNİ BİLMİYORDUM"
Sıra Denzel Washington'a geldiğinde ünlü oyuncu telaşlanmış görünüyordu ve protokole göre Kral'ın elini sıkıp sıkamayacağından emin olmadığını itiraf etti. Esprili bir şekilde; "Sizin elinizi sıkmam gerekip gerekmediğini bilmiyordum. Ama bu benim için bir zevk" ifadesini kullandı.
Kral Charles, Denzel Washington'a kötü 'Macrinus'u canlandırdığı Gladyatör 2'deki rolünü sordu.
Bugün vizyona giren 'Gladyatör 2'de başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk 'Gladyatör' filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor. 'Gladyatör 2', ilk filmdeki olaylardan 16 yıl sonrasını konu alıyor.
İmparator Geta'ya Joseph Quinn hayat verirken, Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor.
Filmin gösterişli galasına katılan isimler şöyle;
Paul Mescal
Pedro Pascal ve eşi Lux Pascal
Ridley Scott ve Paul Mascal
Connie Nielsen