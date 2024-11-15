'Gladyatör 2'nin galasına Kral Charles da katıldı

"ELİNİZİ SIKMAM GEREKİP GEREKMEDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Sıra Denzel Washington'a geldiğinde ünlü oyuncu telaşlanmış görünüyordu ve protokole göre Kral'ın elini sıkıp sıkamayacağından emin olmadığını itiraf etti. Esprili bir şekilde; "Sizin elinizi sıkmam gerekip gerekmediğini bilmiyordum. Ama bu benim için bir zevk" ifadesini kullandı.

Kral Charles, Denzel Washington'a kötü 'Macrinus'u canlandırdığı Gladyatör 2'deki rolünü sordu.