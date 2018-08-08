Glasgow Rangers - NK Maribor maçı rakamları

Glasgow Rangers ve NK Maribor, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Glasgow Rangers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. NK Maribor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 537 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Glasgow Rangers kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, NK Maribor sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Glasgow Rangers son haftadaki NK Maribor müsabasında 1-1 berabere kaldı.

NK Maribor ise Glasgow Rangers maçında 1-1 berabere kaldı.

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